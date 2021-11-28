Глава Минздрава Франции хочет за неделю ревакцинировать на 3 млн человек больше

15:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Минздрава Франции Оливье Веран поставил задачу увеличить число ревакцинированных от коронавируса с 7 до 10 млн человек в течение недели.



"Я бы хотел, чтобы мы смогли приблизиться к [показателю] в 10 млн французов, которые получили бустерную дозу до конца [следующей] недели", - сказал Веран в воскресенье в эфире телеканала Бэ-эф-эм.



Вместе с тем он добавил, что в настоящий момент ревакцинацию прошли около 7 млн человек.



"Чем больше мы будем защищены вакциной, тем меньше вероятность заражения других, это позволит сдержать волну" и избежать новых ограничительных мер, подчеркнул глава Минздрава.



