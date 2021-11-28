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Глава Минздрава Франции хочет за неделю ревакцинировать на 3 млн человек больше

15:20 28.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Минздрава Франции Оливье Веран поставил задачу увеличить число ревакцинированных от коронавируса с 7 до 10 млн человек в течение недели.

"Я бы хотел, чтобы мы смогли приблизиться к [показателю] в 10 млн французов, которые получили бустерную дозу до конца [следующей] недели", - сказал Веран в воскресенье в эфире телеканала Бэ-эф-эм.

Вместе с тем он добавил, что в настоящий момент ревакцинацию прошли около 7 млн человек.

"Чем больше мы будем защищены вакциной, тем меньше вероятность заражения других, это позволит сдержать волну" и избежать новых ограничительных мер, подчеркнул глава Минздрава.

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