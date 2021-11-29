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НОВОСТИ

Грубых нарушений, которые позволили бы закрыть шахты, в Кузбассе не обнаружено - власти

13:00 29.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нарушения на шахтах Кузбасса, которые были выявлены в ходе сплошных проверок после аварии на шахте "Листвяжная", не требуют закрытия шахт. Об этом сообщил журналистам губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

"Сейчас на территории Кузбасса все шахты работают. Комиссия все шахты и разрезы, не только угольные, все горные работы проверит. По результатам будет заключение. [Cейчас] никаких грубых нарушений, которые бы позволили бы вообще закрыть шахты, у нас нет", - сказал Цивилев.

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