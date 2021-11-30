0
0
137
НОВОСТИ

В РФ не планируется введение штрафов за отказ от прививки от ковида - Песков

13:05 30.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не допускает введения штрафов за отказ от вакцинации от коронавируса. Об этом журналистам во вторник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, мы не допускаем, что подобные меры могут быть введены в России", - ответил представитель Кремля на вопрос, могут ли в РФ ввести меры, аналогичные планируемым в Австрии, где могут начать штрафовать за отказ от прививки от ковида.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:12 30.11.2021
Набиуллина допустила повышение ключевой ставки
0
27
14:08 30.11.2021
Сбер повысил ставки по вкладам и запустил новый промовклад
0
43
14:00 30.11.2021
Мишустин назвал приоритетной задачей довести товарооборот РФ и КНР до $200 млрд
0
55
13:32 30.11.2021
Россияне поставили новый рекорд по количеству кредитных карт
0
105
13:20 30.11.2021
Валерий Рашкин подал иск к Госдуме и председателю комиссии Аршбе
0
156
13:00 30.11.2021
Патриарх Кирилл наградил Жириновского орденом князя Даниила Московского I степени
0
153
12:32 30.11.2021
В Приамурье впервые посчитают амурских тигров
0
200
12:20 30.11.2021
В Москве выявили 2 788 заразившихся коронавирусом за сутки - оперштаб
0
205
12:05 30.11.2021
США давит на ЕС в вопросе Украины - СВР
0
286
12:00 30.11.2021
В России выявили 32 648 новых случаев коронавирусом за сутки
0
204

Возврат к списку