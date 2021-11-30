В РФ не планируется введение штрафов за отказ от прививки от ковида - Песков

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не допускает введения штрафов за отказ от вакцинации от коронавируса. Об этом журналистам во вторник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, мы не допускаем, что подобные меры могут быть введены в России", - ответил представитель Кремля на вопрос, могут ли в РФ ввести меры, аналогичные планируемым в Австрии, где могут начать штрафовать за отказ от прививки от ковида.