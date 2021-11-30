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Генсек НАТО: У нас нет никакой ясности, в чем заключаются намерения России в отношении Украины

20:45 30.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО не знает намерений России в отношении Украины, но готовится к возможности применения Москвой военной силы против этой страны. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня встречи министров иностранных дел альянса.

«У нас нет никакой ясности и уверенности, в чем конкретно заключаются намерения России в отношении Украины, которые меняются со временем, — утверждал Столтенберг. — НАТО должна быть готова к сценарию, что Россия использует военную силу, и мы готовимся к этому». Он добавил, что в среду главы МИД стран НАТО обсудят ситуацию в Черноморском регионе с министрами иностранных дел Украины и Грузии.

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