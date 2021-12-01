Глава МИД Британии проехалась на танке возле российской границы - СМИ

11:32 Источник: Lenta.ru

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс проехалась на танке недалеко от границы России в Эстонии. Об этом сообщает The Times.

По информации издания, глава МИД хотела вызвать ассоциацию с бывшим премьер-министром Соединенного Королевства Маргарет Тэтчер. Последняя в 1998 году совершила похожу поездку на танке в ходе визита в ФРГ.

Трасс обвинила Россию в злонамеренных действиях и призвала не совершать стратегическую ошибку, вторгаясь на Украину. По ее словам, министры иностранных дел стран НАТО соберутся в Латвии, чтобы обсудить стратегии реагирования на наращивание российских военных сил у украинских границ. Lenta.Ru