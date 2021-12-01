Восемь мигрантов погибли на польской стороне границы за все время миграционного кризиса

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польские службы зафиксировали восемь случаев гибели мигрантов на территории Польши с начала миграционного кризиса на польско- белорусской границе. Об этом сообщила в среду на брифинге пресс-секретарь польской пограничной охраны Анна Михальская.

По ее словам, погибших "было в общей сложности восемь". "Семь человек на территории подляского отделения погранохраны и один - выловленный из реки Буг [на территории] надбужаньского отделения", - указала она.