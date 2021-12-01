Запад заверил РФ, что закон о политике переходного периода на Украине не примут - Лавров
16:00 01.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин в телефонных разговорах с лидерами ФРГ и Франции Ангелой Меркель и Эмманюэлем Макроном ставил вопрос об украинском законе об основах политики переходного периода, и те заверили его, что "сделают все, чтобы этот закон не был принят". Об этом сообщил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации.
"Наш президент, как я уже упомянул, и с [Ангелой] Меркель, и с [Эмманюэлем] Макроном несколько раз ставил этот вопрос, они заверили, что они сделают все, чтобы этот закон не был принят", - отметил глава российского дипведомства.
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