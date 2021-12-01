Омикрон-штамм добрался до США

22:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса зафиксирован в США. Об этом сообщил в среду телеканал Си-эн-эн со ссылкой на данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США.

Как уточняет телеканал, случай заражения омикрон-штаммом выявлен в штате Калифорния. Президент США Джо Байден ранее выражал уверенность в том, что «рано или поздно» этот штамм коронавируса появится в США.