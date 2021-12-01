Омикрон-штамм добрался до США
22:05 01.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как уточняет телеканал, случай заражения омикрон-штаммом выявлен в штате Калифорния. Президент США Джо Байден ранее выражал уверенность в том, что «рано или поздно» этот штамм коронавируса появится в США.
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