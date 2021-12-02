Сбер провел пилотную сделку льготного кредитования в информационной системе цифровых сервисов АПК

12:02

Запущены испытания модуля «Льготное кредитование» информационной системы цифровых сервисов (ИС ЦС) АПК Министерства сельского хозяйства РФ, совместно разработанные Сбером и КонтролТуГоу.Ру. Первая заявка на платформу поступила от Агрокомбината «Горьковский», Сбер со своей стороны предоставил средства в размере 50 млн рублей.

Новый модуль «Льготное кредитование» системы цифровых сервисов АПК позволит предприятиям АПК, ИП и физлицам эффективно пользоваться продуктами кредитно-финансовых организаций, подавать заявки на льготные кредиты и отслеживать согласование заявок в едином окне. Сервис упростит и ускорит взаимодействие федерального и региональных министерств и банка.

С помощью стандартизации форм взаимодействия региональных органов исполнительной власти удастся оптимизировать делопроизводство, сократив ручные операции.

Первая версия сервиса «Льготное кредитование» была представлена Сбером и Минсельхозом в июне этого года на XXIV Петербургском международном экономическом форуме.

Сергей Меламед, старший управляющий директор, директор департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка, комментируя задачи, связанные с АПК подчеркнул: «Участие в цифровой трансформации сельского хозяйства для нас является стратегически значимой задачей. Мы хотим, чтобы доступ к мерам господдержки АПК стал для наших клиентов более удобным и рассчитываем, что к концу 2022 года не менее 50% льготных кредитов будет предоставляться в электронном виде. И задача Сбера — обеспечить клиентам агропромышленного комплекса бесперебойную выдачу кредитных средств, чему будет способствовать дальнейшее развитие информационной системы Минсельхоза».

Александр Солодаев, генеральный директор АО Агрокомбинат «Горьковский», со своей стороны отметил, что развитие цифровой системы позволит предприятиям эффективно работать с госорганами, ускоряя и упрощая регламентированные процедуры, а также назвал систему цифровых сервисов АПК современным и удобным способом получения адресной помощи для сельхозпроизводителей.

Александр Дмитриев, и.о. Генерального директора «КонтролТуГоу.Ру», генеральный директор «Кловер Групп» подчеркнул, что с помощью портала господдержки (адаптированного в том числе и под мобильные устройства) вероятные получатели смогут централизованно подать заявки на получение господдержки. Также система будет интегрирована с информационными системами ключевых органов государственной власти, таких как Федеральная налоговая служба, Минфин, ФССП, а также информационными системами банков и Росагролизинга, что позволит оперативно получать различные данные, необходимые в процессе предоставления мер госсподдержки.