США продолжают передавать военную помощь Украине — Трамп
10:00 04.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вашингтон продолжает передавать военную помощь Киеву, но при этом исходит из того, что США сами нуждаются в этих вооружениях. Об этом заявил в четверг американский лидер Дональд Трамп.
«Мы поставляем оружие, мы работаем с ними, чтобы помочь им. <…> Но мы должны быть уверены в том, что нам самим хватит [вооружений]», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.
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