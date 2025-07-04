Только 8% россиян готовы получать зарплату в цифровых рублях — SuperJob

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство (75%) россиян относятся с недоверием к заработной плате в цифровых рублях, только 8% готовы полностью или частично получать зарплату «в цифре». Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявлял ТАСС, что процесс массового внедрения цифрового рубля начнется в 2026 году. В опросе приняли участие 1 600 представителей экономически активного населения, осведомленного о цифровом рубле.

«Чем ближе мы к запуску новой формы национальной валюты, тем больше скепсиса у россиян: если в августе 2024 полностью или частично получать зарплату „в цифре“ были готовы 13% экономически активных граждан, то сегодня — только 8% (3% — всю зарплату, а 5% — часть зарплаты). 75% против: „Любой сбой в системе — и человек останется без средств на жизнь“. 17% затруднились с ответом: „Посмотрим, как это будет работать“, — говорится в итогах исследования.

Аналитики отмечают, что мужчины более открыты нововведениям. Так, на зарплату в цифровых рублях готовы 13% представителей сильного пола и только 4% женщин. Среди россиян с доходом от 100 тысяч рублей в месяц больше как тех, кто готов получать зарплату «в цифре» (12%), так и противников новой формы национальной валюты (78%).