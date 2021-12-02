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НОВОСТИ

Сбербанк за год нарастил кредитный портфель МСП почти на 40%

18:47 02.12.2021

Сбер остается лидером на рынке кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП), в 2021 году его портфель кредитования МСП вырос на 39%, и составил 2,9 трлн рублей, что на 800 млрд рублей больше, чем год назад, при этом доля Сбера на рынке кредитования МСП выросла с 36% до 41%.

«Кредитование малого и среднего бизнеса приоритетно для банка. Наш кредитный портфель МСП не просто растет последние несколько лет, но и темпы этого роста с каждым годом увеличиваются. Сегодня наш портфель МСП уже приближается к цифре 3 трлн рублей. Мы продолжаем принимать активное участие в реализации программ льготного кредитования — кредитный портфель МСП с господдержкой составляет более 750 млрд рублей. Недавно мы присоединились к возобновленной программе кредитования малого и среднего бизнеса по ставке 8,5%, реализуемой Корпорацией МСП и Банком России. В банк уже поступили заявки от предпринимателей на общую сумму более 5 млрд рублей. Помимо этого, с начала года мы провели более 14 тысяч реструктуризаций для предприятий малого и среднего бизнеса на сумму 25 млрд рублей», - подчеркнул заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов.

Сбером активно развиваются и внедряются продукты и сервисы для малого и среднего бизнеса. Теперь платежи доступны в формате 24/7, длительность платежей сокращена до 1 секунды, для микробизнеса стал доступен процесс онлайн-кредитования, согласно которому половина онлайн-выдач осуществляется с принятием решения от 3 минут. В интернет-банке СберБизнес за три года в «цифру» переведено около 100% финансовых продуктов, также доступными для клиентов стали более 50 небанковских сервисов для ведения бизнеса. На сегодняшний день количество пользователей СберБизнес составляет 2,4 млн клиентов.

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