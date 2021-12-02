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НОВОСТИ

Лукашенко сделал Беларусь страной, враждебной для Украины - Кулеба

19:20 02.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщив о готовности посетить Крым, «сжег мосты» в отношениях с Киевом. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью латышскому изданию Sargs.lv, опубликованном в четверг на сайте украинского посольства в Латвии.

«Это небольшая, но очень важная деталь гораздо более масштабной картины. Что достигается таким образом? Этим заявлением Лукашенко, по сути, сжег все мосты в отношениях с Украиной, сделав Беларусь страной, враждебной для Украины», — сказал он. При этом Кулеба назвал Лукашенко вместо президента «диктатором».

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