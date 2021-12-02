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НОВОСТИ

Украина просит Запад помочь укрепить системы ПРО и ПВО

20:00 02.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина хочет, чтобы Запад предоставил ей помощь для укрепления противоракетной и противовоздушной обороны (ПРО и ПВО), так как страна испытывает проблемы в этой сфере. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью порталу министерства обороны Латвии Sargs.lv («Саргс»), опубликованном в четверг на сайте украинского посольства в этой стране.

Министр заявил, что Украине от Запада необходима «любая поддержка настолько, насколько это возможно». «На данный момент у нас большие проблемы с противоракетной и противовоздушной защитой. Однако для модернизации этих мощностей требуются системные изменения», — уточнил Кулеба.

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