Десять человек в Якутии отравились угарным газом

09:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Якутии десять человек отравились угарным газом. Из них шестеро доставлены в реанимацию. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, инцидент произошёл в селе Тюбя. Там уточнили, что среди пострадавших шестеро детей.

По информации телеканала РЕН ТВ, причиной ЧП стало отравление выхлопными газами от работы бензинового генератора. Говорит Москва