0
0
165
НОВОСТИ

В США заявили, что в 2014 году "украинская армия отдала Крым" России

10:00 03.12.2021 Источник: Lenta.ru

Бывший советник в конгрессе США Ариэль Коэн заявил, что Украина добровольно отдала Крым и черноморский флот России в 2014 году. Об этом он написал в своей статье, опубликованной в журнале Newsweek.

По его словам, что коррупция и некомпетентность мешают Украине «перестать зависеть от Москвы». Он призвал Киев избавиться «от привычки добровольного саботажа». Коэн подчеркнул, что она проявилась «в войне с Россией в 2014 году, когда украинская армия отдала Крым и собственный черноморский флот».

Автор статьи считает, что в настоящее время российская сторона усиливает давление на Украину благодаря «сосредоточению войск» на границе государства. Также Коэн заявил, что Москва использует энергетическую зависимость Киева.  Lenta.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:05 03.12.2021
В России за сутки выявили 32 930 заразившихся коронавирусом
0
0
11:00 03.12.2021
Андрей Бабиш сообщил, что избежал покушения
0
17
10:52 03.12.2021
Сбер и Factory5 займутся продвижением инноваций в промышленности
0
37
10:32 03.12.2021
QR-коды не будут проверять при продаже авиабилетов - СМИ
0
109
10:20 03.12.2021
Глава Киргизии заявил о готовности уйти в отставку, если выборы были несправедливыми
0
113
10:05 03.12.2021
США возобновили полеты F-16 в Японии вопреки требованиям Токио этого не делать
0
134
09:32 03.12.2021
Британская ассоциация акушерок извинилась за то, что назвала матерей "постродовыми людьми"
0
166
09:20 03.12.2021
Орбита МКС будет скорректирована для уклонения от фрагмента американской ракеты
0
173
09:05 03.12.2021
В Берлине торжественно проводили покидающую пост канцлера Ангелу Меркель
0
204
09:00 03.12.2021
Десять человек в Якутии отравились угарным газом
0
201

Возврат к списку