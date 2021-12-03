В США заявили, что в 2014 году "украинская армия отдала Крым" России

10:00 Источник: Lenta.ru

Бывший советник в конгрессе США Ариэль Коэн заявил, что Украина добровольно отдала Крым и черноморский флот России в 2014 году. Об этом он написал в своей статье, опубликованной в журнале Newsweek.

По его словам, что коррупция и некомпетентность мешают Украине «перестать зависеть от Москвы». Он призвал Киев избавиться «от привычки добровольного саботажа». Коэн подчеркнул, что она проявилась «в войне с Россией в 2014 году, когда украинская армия отдала Крым и собственный черноморский флот».

Автор статьи считает, что в настоящее время российская сторона усиливает давление на Украину благодаря «сосредоточению войск» на границе государства. Также Коэн заявил, что Москва использует энергетическую зависимость Киева. Lenta.Ru