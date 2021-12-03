США возобновили полеты F-16 в Японии вопреки требованиям Токио этого не делать

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Боевой самолет ВВС США F-16 совершил полет в районе авиабазы Мисава на севере Японии вопреки требованиям японской стороны воздержаться от этого до выяснения причин инцидента со сбросом топливного бака в жилом районе. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Токио министр обороны Японии Нобуо Киси.

"Крайне прискорбно, что полеты были возобновлены без какого-либо объяснения относительно принятых мер. Мы продолжим просить американскую сторону объяснить причину инцидента и обеспечить безопасность", - сказал он. По его словам, полет был осуществлен во второй половине дня в четверг.

Министерство обороны Японии 1 декабря сделало представление американскому военному командованию в связи с тем, что самолет F-16 с базы Мисава в префектуре Аомори сбросил топливные баки перед тем, как совершить аварийную посадку и потребовало прекратить полеты самолетов такого типа до выяснения причин случившегося.

Первоначально американское командование сообщило, что топливные баки были сброшены вдали от населенных пунктов. Однако по крайней мере один из них был обнаружен японской стороной в пределах одного из поселков. Он упал всего в 20-30 метрах от жилого дома. Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало, но упавший бак повредил барьерное ограждение на одной из местных автомобильных дорог.

После сброса баков F-16 совершил экстренную посадку в аэропорту Аомори на севере Японии. В связи с его нештатным приземлением была временно закрыта взлетно-посадочная полоса, работа которой возобновилась только к середине ночи. Ранее американские F-16 уже сбрасывали топливные баки на территории Японии в ходе нештатных ситуаций. В 2015 году самолет такого типа сбросил баки в Японском море недалеко от префектуры Аомори, а в 2018 году бак был сброшен в озеро Огавара в той же префектуре.