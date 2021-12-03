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НОВОСТИ

QR-коды не будут проверять при продаже авиабилетов - СМИ

10:32 03.12.2021 Источник: Ведомости

Минтранс скорректировал свою позицию о необходимости проверки QR-кодов, свидетельствующих о вакцинации авиапассажиров от COVID-19. Когда проверка станет обязательной, QR-коды не будут требовать на этапе продажи билетов, сертификат станут проверять только перед регистрацией на рейс.

 Об этом «Ведомостям» сообщили три источника в авиакомпаниях и один собеседник, знакомый с итогами совещания в Минтрансе 1 декабря.

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