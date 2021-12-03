Проекты Сбера стали победителями двух престижных премий в сфере коучинга и менторинга

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Два проекта Сбера одержали победу в двух номинациях престижной премии в сфере коучинга и мониторинга. Проект «Карьерный коучинг в Сбере» стал победителем в номинации «Модель применения коучинга» премии «Коучинг в организациях», а проект «Клуб менторов» Московского банка Сбербанка одержал победу в премии «Топ-3 организаций — лидеров менторинга в России — 2021» в номинации «Масштаб». Организатором премий выступили Национальная Федерация профессиональных менторов и коучей и HR EXPO.

Проект «Карьерный коучинг в Сбере» призван поддержать сотрудников в вопросах карьеры и развития и реализуется совместно со СберУниверситетом. Проект высоко оценен экспертами премии за сформированную систему внутреннего карьерного коучинга и высокий уровень коучинговой культуры Сбера. 100% клиентов, говоря о совместной работе с коучами, готовы рекомендовать их своим коллегам, оценивая инструмент в 6,9 из 7.

«Клуб менторов» был создан в 2016 году и существовал в формате очных встреч с привлечением внешних спикеров для узкой категории руководителей высшего и среднего звена Московского банка. С 2020 года (в том числе в связи эпидемиологической ситуацией) Клуб менторов проходит в онлайн-формате, позволяя увеличить аудиторию и расширить возможности по приглашению спикеров. Сегодня клуб ориентирован на практику, «живые» истории о менторинге. Подход к выбору спикеров также изменился, сегодня на заседания клуба приглашаются не только тренеры или консультанты из бизнеса, но и спикеры из сферы образования, искусства и культуры.

«Мы в Сбере согласны с признанной формулой распределения инструментов обучения и развития 70:20:10, где 70 — это обучение через практику, 20 — обучение с помощью других, а 10 — это получение знаний. Обучение с помощью других (peer-to-peer) — значимая часть формулы. В peer-to-peer входят менторинг, коучинг, наставничество, шедоуинг. Польза и эффективность этих инструментов доказана практикой, поэтому мы уделяем особенное внимание их развитию», — рассказала управляющий директор, начальник Управления развития и карьеры Сбера Наталья Журавлёва.