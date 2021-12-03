Посол Антонов: Беседа Путина и Байдена поспособствует успокоению обстановки в Европе
19:10 03.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Я считаю, что, конечно же, предстоящий контакт двух президентов, о котором было объявлено в Кремле, будет способствовать стабилизации отношений, успокоению обстановки, которая избыточно разогрелась в Европе, да и во всем мире», — заявил дипломат.
Как ранее сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, дата встречи по видеосвязи Путина и Байдена предварительно утверждена, ее объявят после согласования с американской стороной.
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