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Посол Антонов: Беседа Путина и Байдена поспособствует успокоению обстановки в Европе

19:10 03.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предстоящая беседа президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена будет способствовать не только стабилизации двусторонних отношений Москвы и Вашингтона, но и успокоению обстановки в Европе и мире в целом. Уверенность в этом выразил в пятницу в беседе с журналистами посол России в США Анатолий Антонов.

«Я считаю, что, конечно же, предстоящий контакт двух президентов, о котором было объявлено в Кремле, будет способствовать стабилизации отношений, успокоению обстановки, которая избыточно разогрелась в Европе, да и во всем мире», — заявил дипломат.

Как ранее сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, дата встречи по видеосвязи Путина и Байдена предварительно утверждена, ее объявят после согласования с американской стороной.

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