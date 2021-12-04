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НОВОСТИ

В РФ коэффициент распространения COVID-19 увеличился до 0,99

12:20 04.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу увеличился до 0,99. Он не превышает единицу уже 20 дней подряд, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Показатель оказался больше 1 в трех из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся - Москве и Красноярском крае, где он равен 1,04, и Санкт-Петербурге, где он остался на отметке 1,24.

В Воронежской и Ростовской областях, а также в Пермском крае коэффициент равен ровно 1, в Свердловской области - 0,98, в Нижегородской - 0,96, в Самарской - 0,93, в Московской - 0,88.

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