В РФ коэффициент распространения COVID-19 увеличился до 0,99
12:20 04.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Показатель оказался больше 1 в трех из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся - Москве и Красноярском крае, где он равен 1,04, и Санкт-Петербурге, где он остался на отметке 1,24.
В Воронежской и Ростовской областях, а также в Пермском крае коэффициент равен ровно 1, в Свердловской области - 0,98, в Нижегородской - 0,96, в Самарской - 0,93, в Московской - 0,88.
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