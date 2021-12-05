По случаю совершеннолетия японская принцесса Айко получила орден - СМИ
09:40 05.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Айко впервые предстала перед журналистами в длинном белоснежном придворном платье. Прическу принцессы украсила бриллиантовая тиара, которая на день торжества была одолжена у ее тети, бывшей принцессы Саяко. Императорская семья не стала заказывать новую тиару из-за ограничений, связанных с пандемией, а также в знак солидарности с жителями Японии, некоторые из которых в последнее время стали испытывать финансовые трудности. По этой же причине не будет проведен банкет с приглашением широкого круга гостей.
Как отметили обозреватели телеканала, Айко выглядела слегка смущенной вниманием СМИ, однако с улыбкой поблагодарила журналистов за поздравления. Ранее в этот день она посетила святилища национальной религии синто, расположенные на дворцовой территории, где почтила память своих предков.
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