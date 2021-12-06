При пожаре в колонии под Новгородом погиб 1 человек и 4 пострадали

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один человек погиб и четверо пострадали при пожаре в колонии в Новгородской области, в исправительном учреждении загорелись матрасы, сообщили ТАСС в региональном следственном управлении СК РФ.

"Один человек погиб, четверо госпитализированы. На место выехали следователи. Предварительно, загорелось в штрафном изоляторе, загорелись матрасы. Идет проверка, по результатам будет принято процессуальное решение", - сказал представитель ведомства.