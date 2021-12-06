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НОВОСТИ

РФ и Индия будут противостоять любым попыткам подменить АСЕАН блоковыми форматами - Лавров

15:12 06.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Индия намерены противостоять попыткам США и их союзников подменить диалог в рамках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) блоковыми форматами. Об этом заявил журналистам в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром и российско-индийских консультаций министров обороны и министров иностранных дел двух стран в формате "2+2".

"У нас здесь опять совпадение позиций с индийскими коллегами. Мы будем всячески препятствовать тому, чтобы вот эти планы индо-тихоокеанства, индо-тихоокеанских стратегий, AUKUS и прочие неоткрытые форматы, блоковые форматы, по сути дела, пытались подминать под себя АСЕАН и асеаноцентричные структуры, которые были здесь созданы в течение последних десятилетий", - сказал он.

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