РФ и Индия будут противостоять любым попыткам подменить АСЕАН блоковыми форматами - Лавров

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Индия намерены противостоять попыткам США и их союзников подменить диалог в рамках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) блоковыми форматами. Об этом заявил журналистам в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром и российско-индийских консультаций министров обороны и министров иностранных дел двух стран в формате "2+2".

"У нас здесь опять совпадение позиций с индийскими коллегами. Мы будем всячески препятствовать тому, чтобы вот эти планы индо-тихоокеанства, индо-тихоокеанских стратегий, AUKUS и прочие неоткрытые форматы, блоковые форматы, по сути дела, пытались подминать под себя АСЕАН и асеаноцентричные структуры, которые были здесь созданы в течение последних десятилетий", - сказал он.