Право НАТО на расширение в Госдепе объяснили политикой «открытых дверей»
09:20 07.12.2021 Источник: РБК
Североатлантический альянс готов принимать новых членов, поскольку проводит политику «открытых дверей». Об этом заявил на брифинге официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.
Ему напомнили, что госсекретарь Джеймс Бейкер обещал в 1990 году президенту СССР Михаилу Горбачеву не расширять НАТО на Восток.
«Послушайте, как и предыдущие администрации, мы ясно дали понять, что двери НАТО открыты, мы привержены политике открытых дверей, которая была выдвинута в Бухаресте, что НАТО должно оставаться вариантом для претендентов, когда они будут готовы и способны выполнить соответствующие обязательства <...>, что они способны — способны и желают — внести свой вклад в безопасность в евроатлантическом регионе», — ответил Прайс.
Он подчеркнул, что Госдеп поддерживает «право Украины самостоятельно решать свое будущее». РБК
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