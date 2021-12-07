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Право НАТО на расширение в Госдепе объяснили политикой «открытых дверей»

09:20 07.12.2021 Источник: РБК

Североатлантический альянс готов принимать новых членов, поскольку проводит политику «открытых дверей». Об этом заявил на брифинге официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.

Ему напомнили, что госсекретарь Джеймс Бейкер обещал в 1990 году президенту СССР Михаилу Горбачеву не расширять НАТО на Восток.

«Послушайте, как и предыдущие администрации, мы ясно дали понять, что двери НАТО открыты, мы привержены политике открытых дверей, которая была выдвинута в Бухаресте, что НАТО должно оставаться вариантом для претендентов, когда они будут готовы и способны выполнить соответствующие обязательства <...>, что они способны — способны и желают — внести свой вклад в безопасность в евроатлантическом регионе», — ответил Прайс.

Он подчеркнул, что Госдеп поддерживает «право Украины самостоятельно решать свое будущее».  РБК

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