В Сингапуре непривитые сами будут оплачивать лечение от коронавируса
10:20 08.12.2021 Источник: Эхо Москвы
В Сингапуре с сегодняшнего дня непривитые должны будут сами оплачивать лечение от коронавируса. Взимать плату будут с заболевших, которые могли вакцинироваться, но этого не сделали. То есть норма не коснется детей до 12 лет, и тех, кто не сделал прививку из-за противопоказаний. Ранее все граждане и люди с видом на жительство лечились в Сингапуре за счет государства. Власти страны назвали такие меры важным сигналом для непривитых.
По их данным, невакцинированные пожилые пациенты с коронавирусом занимают две трети палат интенсивной терапии. В этой группе населения зафиксировано и наибольшее число летальных исходов в связи с COVID-19. При этом людей старшего возраста призывают прививаться с декабря прошлого года. Тогда началась массовая вакцинация в стране. В настоящее время более 85% населения получили обе дозы прививки одним из трех доступных в стране препаратов – Pfizer, Moderna, CoronaVac.
Власти Сингапура объявили о новых ограничениях для невакцинированных на фоне резкого роста заболеваемости. С сентября по ноябрь число ежедневно фиксируемых случаев инфицирования выросло с нескольких сотен до нескольких тысяч. Эхо Москвы
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