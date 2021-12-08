Начштаба обороны Индии генерал Рават погиб из-за крушения вертолета - ВВС страны

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Начальник Штаба обороны ВС Индии генерал Бипин Рават, который находился на борту потерпевшего в среду катастрофу вертолета, погиб. Об этом сообщила пресс-служба ВВС Индии на своей странице в "Твиттере".

"С глубоким сожалением (сообщаем), что было установлено, что в результате аварии погибли генерал Бипин Рават, Мадхулика Рават (супруга генерала Равата - прим. ТАСС) и еще 11 человек, находившихся на борту", - говорится в сообщении.