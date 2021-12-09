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Франция не планирует дипломатический бойкот Олимпийских игр в Пекине

12:32 09.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция не будет объявлять дипломатический бойкот Олимпийских игр, которые пройдут в Пекине в 2022 году, однако предпримет шаги на политическом уровне. Об этом заявил в четверг министр образования Франции Жан-Мишель Бланкер в эфире телеканала Бэ-эф-эм.

"Нет, Франция этого не будет делать", - заявил он, отвечая на вопрос ведущего о перспективах дипломатического бойкота Олимпийских игр в Пекине по примеру США и Австралии.

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