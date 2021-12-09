Госдеп вводит в заблуждение общественность о некоем прогрессе с РФ по визам - Рябков

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация по визовым вопросам в российско-американских отношениях становится все более тревожной, Госдеп намеренно вводит в заблуждение общественность России и США о некоем прогрессе на этом направлении. Об этом заявил журналистам в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Единичные, отдельные, фрагментарные аспекты объемнейшего визового досье, по которым удается находить взаимопонимание, не меняют общей весьма негативной и все более тревожной картины. Соответственно, мой вывод: Государственный департамент не первый день осознанно, осознанно вводит в заблуждение общественность и России, и Соединенных Штатов, делая вид, что там наметился какой-то серьезный прогресс", - отметил замминистра.