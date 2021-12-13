Рост заболеваемости ковидом отмечается в пяти регионах РФ - Голикова

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в республиках Алтай, Адыгее, Сахалинской области, Ненецком автономном округе и Камчатском крае. Об этом в понедельник заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

"К сожалению, по-прежнему есть регионы, где наблюдается рост заболеваемости. Таких регионов на сегодняшний день пять. Это Сахалинская область, Республика Адыгея, Ненецкий автономный округ, Камчатский край и Республика Алтай", - сказала она на рассмотрении законопроекта о QR-кодах на заседании фракции ЕР в Госдуме.