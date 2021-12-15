В Подмосковье построят платформу МЦД, которая войдет в диаметр, связывающий Нахабино и Подольск

19:12

Фото пресс-службы правительства

Московской области

Заключено трехстороннее соглашение о строительстве платформы «Битца-2» в Московской области. Подписание произошло в присутствии губернатора Андрея Воробьева и гендиректора – председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозерова. Подпись под документом поставили вице-губернатор Игорь Тресков, заместитель гендиректора ОАО «РЖД» Олег Тони и президент ГК «ФСК» Владимир Воронин.

Это первая в Подмосковье станция МЦД, которую построят за счет инвестора. Она крайне необходима – в п. Битца возводится новый микрорайон, 4 из 12 домов уже сданы. Всего здесь будет проживать 20 тыс. человек.

«В Подмосковье почти 2 млн человек каждый день пользуются железнодорожным транспортом. Должна быть безопасность, комфорт. Мы, конечно, очень рассчитываем на наш совместный проект с Москвой и РЖД по МЦД-3 и МЦД-4. Это очень востребовано нашими жителями, – сказал Андрей Воробьёв. – Движение становится интенсивным и мы должны успевать делать безопасные переходы, современные – с лифтами, со всей необходимой инфраструктурой».

Андрей Воробьёв и Олег Белозеров обсудили ряд вопросов транспортной инфраструктуры. С целью снижения смертности на ж/д в Подмосковье планируют сделать 30 одноуровневых пешеходных переходов и 7 разноуровневых, возвести ограждения вблизи железных дорог в населенных пунктах. Прорабатывается возможность строительства дополнительных разноуровневых транзитных переходов на линиях МЦД.

«Достичь результатов можно только совместной работой. Андрей Юрьевич, вы всегда уделяете особое внимание пассажирским перевозкам, заботитесь о пешеходных переходах, о безопасности, – отметил Олег Белозеров. – Один из ключевых вопросов для РЖД и правительства Московской области – обеспечение безопасности людей и снижение травматизма. Особое внимание развитию территорий Подмосковья, мы со своей стороны стремимся обеспечить транспортную доступность».

Отдельно обсуждались темы обновления платформ на остановочных пунктах в Московской области, перспективы развития легкорельсового транспорта. Реализация подобных проектов возможна на концессионной основе с привлечением инвесторов.