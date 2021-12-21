Путин и Макрон обсудили проекты документов РФ о гарантиях безопасности - Кремль

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин и лидер Франции Эмманюэль Макрон обсудили по телефону проекты российских документов о гарантиях безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Продолжено обсуждение вопросов укрепления стабильности и безопасности на европейском континенте. В этом контексте приоритетное внимание уделено проектам договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов НАТО, которые были переданы соответствующим адресатам, включая французскую сторону, и затем опубликованы", - говорится в сообщении.

"Владимир Путин информировал о проводимой российской дипломатией работе по этой теме", - добавили в Кремле.