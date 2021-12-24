Оппозиционерам Колесниковой и Знаку приговор утвержден Верховным судом Белоруссии

16:45 Источник: Интерфакс

Верховный суд Белоруссии в пятницу не удовлетворил жалобу защиты на приговор оппозиционерам Марии Колесниковой и Максиму Знаку, сообщила пресс-служба суда.

"24 декабря 2021 года апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда республики Беларусь приговор Минского областного суда от 6 сентября 2021 года по обвинению Знака М.А. и Колесниковой М.А. в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.357, ч.3 ст.361, ч.1 ст.361-1 УК, оставлен без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

Колесникова и Знак, являющиеся членам координационного совета белорусской оппозиции, были приговорены к 11 и 10 годам лишения свободы соответственно.



