Более тысячи домов уничтожено в штате Колорадо природными пожарами - шериф
09:30 02.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"По нашим нынешним оценкам, и я предполагаю, что они близки к окончательным цифрам, в городе Луисвилл были уничтожены 553 дома, еще 45 повреждены. В городе Супериор были уничтожены 332 и 60 повреждены. За пределами эти городов были уничтожены 106 домов и 22 повреждены. Всего уничтожен 991 дом, 127 повреждены", - сказал он.
"Мы также можем подтвердить, что по меньше мере три человека пропали без вести. Поиски продолжаются, но, скорее всего, речь идет о поисках останков", - добавил Пелле.
Ранее власти округа Боулдер сообщали, что в результате природных пожаров пострадавших не было. Однако в субботу они привели уточненные данные.
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