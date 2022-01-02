Из-за метели в аэропорту Оренбурга задержаны пять рейсов

12:20 Источник: Интерфакс

Непогода стала причиной задержки пяти регулярных рейсов в аэропорту Оренбурга, сообщает Уральская транспортная прокуратура.



"02.01.2022 по причине неблагоприятных метеоусловий (снег, метель) в аэропорту г. Оренбурга задержано пять регулярных авиарейсов", - говорится в сообщении.



В их числе рейсы авиакомпаний "Аэрофлот", Smartavia и Nordwind по маршруту Оренбург - Москва (Шереметьево) и рейсы авиакомпаний NordWind и "Россия" по маршруту Оренбург - Санкт-Петербург.



