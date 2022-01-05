0
0
137
НОВОСТИ

Приехавшая на место массового ДТП машина скорой помощи попала в аварию

15:50 05.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Автомобиль скорой помощи, приехавший на место аварии с участием нескольких десятков автомобилей на автодороге М-4 "Дон" в Тульской области, попал в аварию. Об этом сообщила в среду пресс-служба прокуратуры региона.

"На автодороге М-4 "Дон" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием более 20 автомобилей, среди которых автомобиль скорой помощи, приехавший на место ДТП для оказания пострадавшим медицинской помощи", - добавили в сообщении.

По данным прокуратуры, на данный момент уточняется количество пострадавших, среди которых двое детей, а также степень тяжести полученных ими травм. Как сообщили ТАСС в областной прокуратуре, автомобиль скорой помощи получил незначительные повреждения, серьезно никто не пострадал. "У пострадавших, по предварительным данным, тяжелых травм нет, в том числе у детей", - добавили в ведомстве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:25 04.01.2022
Главы МИД НАТО проведут экстренное совещание в виртуальном формате
0
211
12:35 04.01.2022
Дату заседания Совета Россия - НАТО официально подтвердили в альянсе
0
269
11:45 04.01.2022
Китай продолжит модернизацию своего ядерного арсенала - МИД КНР
0
283
11:00 04.01.2022
ВМС США проиграли в суде дело об обязательных прививках от COVID-19
0
285
10:12 31.12.2021
Байден четко заявил о том, что США не собираются размещать ударные силы в Украине - Кремль
0
742
20:00 27.12.2021
Россия вряд ли будет и далее испытывать оружие против спутников, - считает глава Роскосмоса
0
1057
18:50 27.12.2021
Замминистра обороны РФ: Очевидно, что усиление НАТО не прошло бесследно для безопасности Европы
0
1057
17:10 25.12.2021
Ушедшее правительство Меркель одобрило поставки вооружений на рекордную сумму
0
1239
13:00 25.12.2021
В России из эллинга вывели новый атомный подводный крейсер
0
1304
20:25 23.12.2021
Столтенберг: НАТО никогда не обещала не расширяться
0
1434

Возврат к списку