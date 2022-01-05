Приехавшая на место массового ДТП машина скорой помощи попала в аварию

15:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Автомобиль скорой помощи, приехавший на место аварии с участием нескольких десятков автомобилей на автодороге М-4 "Дон" в Тульской области, попал в аварию. Об этом сообщила в среду пресс-служба прокуратуры региона.



"На автодороге М-4 "Дон" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием более 20 автомобилей, среди которых автомобиль скорой помощи, приехавший на место ДТП для оказания пострадавшим медицинской помощи", - добавили в сообщении.



По данным прокуратуры, на данный момент уточняется количество пострадавших, среди которых двое детей, а также степень тяжести полученных ими травм. Как сообщили ТАСС в областной прокуратуре, автомобиль скорой помощи получил незначительные повреждения, серьезно никто не пострадал. "У пострадавших, по предварительным данным, тяжелых травм нет, в том числе у детей", - добавили в ведомстве.



