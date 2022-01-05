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НОВОСТИ

В Алматы началась спецоперация. Аэропорт освобождён

22:25 05.01.2022 Источник: Интерфакс

Аэропорт Алматы очистили от протестующих, воздушная гавань возвращается к штатному режиму работы, сообщил заместитель акима города Ержан Бабакумаров.

"В городе началась спецоперация. Аэропорт освобождён. Переводится в штатный режим работы", - сказал Бабакумаров журналистам.

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