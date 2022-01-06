0
0
220
НОВОСТИ

Премьер Армении начал консультации с главами стран ОДКБ

22:50 05.01.2022 Источник: Интерфакс

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что провел телефонный разговор с казахстанским президентом Касым-Жомарт Токаевым, заявил о начале консультаций с главами ОДКБ по ситуации в Казахстане.

"Только что провел телефонный разговор с президентом Казахстана. Учитывая обращение президента Казахстана о содействии в вопросе преодоления сложившейся в Казахстане ситуации, я, как председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ, начинаю незамедлительные консультации с главами стран ОДКБ", - написал Пашинян в фейсбуке.

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к государствам-членам ОДКБ за помощью.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

23:10 05.01.2022
Аэропорт Алматы разгромлен. На парковке у аэропорта горят автомобили - СМИ
0
366
23:00 05.01.2022
Вооруженная охрана ключевых объектов космодрома "Байконур" усилена - Рогозин
0
172
22:45 05.01.2022
Токаев сменил главу КНБ и начальника охраны президента
0
198
22:30 05.01.2022
На центральных улицах Алма-Аты протестующие беспрепятственно громят город - ТАСС
0
369
22:25 05.01.2022
В Алматы началась спецоперация. Аэропорт освобождён
0
254
22:11 05.01.2022
Токаев дал оценку ситуации в стране на заседании Совбеза Казахстана
0
314
22:02 05.01.2022
Президент Казахстана обратился к странам ОДКБ за помощью
0
308
21:50 05.01.2022
В результате беспорядков в Казахстане погибли восемь правоохранителей, более трехсот ранены
0
242
20:40 05.01.2022
Участники массовых беспорядков в Алма- Ате захватили здание КНБ Казахстана
0
413
20:35 05.01.2022
На всей территории Казахстана введен режим чрезвычайного положения - СМИ
0
344

Возврат к списку