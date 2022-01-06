Премьер Армении начал консультации с главами стран ОДКБ

22:50 Источник: Интерфакс

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что провел телефонный разговор с казахстанским президентом Касым-Жомарт Токаевым, заявил о начале консультаций с главами ОДКБ по ситуации в Казахстане.

"Только что провел телефонный разговор с президентом Казахстана. Учитывая обращение президента Казахстана о содействии в вопросе преодоления сложившейся в Казахстане ситуации, я, как председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ, начинаю незамедлительные консультации с главами стран ОДКБ", - написал Пашинян в фейсбуке.



Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к государствам-членам ОДКБ за помощью.