В Алма-Ате началась стрельба, слышны взрывы - очевидцы

16:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военные в Алма-Ате потребовали по громкоговорителям от участников беспорядков покинуть площадь Республики и предупредили, что начнут стрелять. Об этом сообщает корр. ТАСС с места события.



"Всем покинуть площадь, открываем огонь", - звучит из громкоговорителей.



Как сообщает корр. ТАСС, началась сильная стрельба. По словам очевидцев, в Алма-Ате уже есть раненые, также раздаются сильные взрывы со стороны площади Республики, где продолжаются массовые беспорядки.



"Мы бежим по улице, со стороны площади очень сильные взрывы", - сказал один из очевидцев.



Ранее очевидцы сообщали корр. ТАСС, что вооруженные люди в Алма-Ате грабят магазины и бьют витрины, зачинщики беспорядков в четверг вечером начали стягиваться к центральной площади.





