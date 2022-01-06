В Алма-Ате началась стрельба, слышны взрывы - очевидцы
16:40 06.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Всем покинуть площадь, открываем огонь", - звучит из громкоговорителей.
Как сообщает корр. ТАСС, началась сильная стрельба. По словам очевидцев, в Алма-Ате уже есть раненые, также раздаются сильные взрывы со стороны площади Республики, где продолжаются массовые беспорядки.
"Мы бежим по улице, со стороны площади очень сильные взрывы", - сказал один из очевидцев.
Ранее очевидцы сообщали корр. ТАСС, что вооруженные люди в Алма-Ате грабят магазины и бьют витрины, зачинщики беспорядков в четверг вечером начали стягиваться к центральной площади.
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