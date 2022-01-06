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В Алма-Ате началась стрельба, слышны взрывы - очевидцы

16:40 06.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военные в Алма-Ате потребовали по громкоговорителям от участников беспорядков покинуть площадь Республики и предупредили, что начнут стрелять. Об этом сообщает корр. ТАСС с места события.

"Всем покинуть площадь, открываем огонь", - звучит из громкоговорителей.

Как сообщает корр. ТАСС, началась сильная стрельба. По словам очевидцев, в Алма-Ате уже есть раненые, также раздаются сильные взрывы со стороны площади Республики, где продолжаются массовые беспорядки.

"Мы бежим по улице, со стороны площади очень сильные взрывы", - сказал один из очевидцев.

Ранее очевидцы сообщали корр. ТАСС, что вооруженные люди в Алма-Ате грабят магазины и бьют витрины, зачинщики беспорядков в четверг вечером начали стягиваться к центральной площади.


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