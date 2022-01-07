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Компромисса относительно базовых принципов НАТО не будет - Столтенберг

20:00 07.01.2022 Источник: Интерфакс

Страны-союзницы по НАТО единодушно и искренне готовы к диалогу с Россией, но не пойдут на нарушение своих базовых принципов, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Союзники направили очень ясный сигнал, что не будет никакого компромисса относительно наших основополагающих принципов, включая право каждого государства выбирать свой собственный путь, в том числе такую организацию безопасности, в которой это государство желает участвовать", -  - сказал глава Североатлантического совета в пятницу на пресс-конференции после внеочередного онлайн-совещания министров иностранных дел стран НАТО, на котором обсуждалась ситуация вокруг Украины и европейская безопасность.

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