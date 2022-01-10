Бывший госсоветник Мьянмы Аун Сан Су Чжи приговорена к четырем годам тюрьмы - АФП
11:32 10.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Суд в Мьянме приговорил бывшего госсоветника республики Аун Сан Су Чжи к четырем годам лишения свободы. Об этом сообщает в понедельник агентство Франс Пресс (АФП) со ссылкой на источник, знакомый с делом.
По данным агентства, приговор был вынесен в рамках части судебного процесса, по итогам которого Аун Сан Су Чжи грозит несколько десятков лет тюремного заключения. Среди прочего ее обвиняют в хранении нелицензированных раций и устройств для глушения сигнала.
Вынесение очередного приговора должно было состояться 27 декабря 2021 года, но было отложено по неуточненным причинам.
В начале декабря Аун Сан Су Чжи была приговорена к двум годам лишения свободы по обвинению в разжигании вражды против армии и нарушении правил, связанных с профилактикой коронавируса. Ранее ей также предъявили ряд других обвинений, в частности в нарушении закона о ликвидации последствий стихийных бедствий, а также в коррупции. В совокупности 76-летней Аун Сан Су Чжи грозит порядка 100 лет тюрьмы. Она отвергает все обвинения.
1 февраля 2021 года мьянманские военные объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны. Представители армии заявили о масштабных фальсификациях на прошедших в ноябре 2020 года парламентских выборах, на которых победила партия Аун Сан Су Чжи "Национальная лига за демократию". С начала февраля в стране продолжаются акции протеста против смещения гражданского правительства.
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