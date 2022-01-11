Больше половины европейцев в ближайшие два месяца могут заразиться "омикроном" - ВОЗ

16:32 Источник: Эхо Москвы

Больше половины европейцев в ближайшие два месяца могут заразиться штаммом коронавируса «омикрон». Такой прогноз сделали во Всемирной организации здравоохранения.

На европейском континенте за первые пару недель 2022 года выявлено более 7 миллионов случаев заражения опасной инфекцией – об этом сообщает ВОЗ. В организации поясняют, что это связано со стремительным распространением омикрон-штамма. Из-за огромных масштабов передачи вируса сейчас врачи наблюдают и рост госпитализаций пациентов. Это, по словам медиков, бросает вызов системам здравоохранения тех стран, где новая мутация наиболее активна. 50 стран Европы и Центральной Азии из 53 сообщили ВОЗ о случаях заражения омикроном. При этом, как говорят эксперты, показатели смертности остаются стабильными и продолжают оставаться высокими в странах с низким уровнем вакцинации населения. Вместе с тем, в Америке за минувший день было выявлено максимальное число инфицированных ковидом за сутки. Этот показатель составил более 1,3 миллиона человек – пишет агентство Reuters. Это самый большой суточный прирост, когда-либо зарегистрированный в мире за все время пандемии. Издание отмечает, что каждый понедельник в США регистрируют большее число инфицированных, поскольку некоторые штаты не сообщают о новых случаях в выходные. Эхо Москвы