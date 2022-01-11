Посол США в РФ не считает прошедшие переговоры по безопасности провальными на данном этапе
20:35 11.01.2022 Источник: Интерфакс
"Это совершенно не так", - сказал он в эфире телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом), отвечая на вопрос о том, можно ли считать провалом состоявшиеся накануне в Женеве переговоры. "Но в конечном счете он (провал - ИФ) может наступить", - подчеркнул глава американской дипмиссии.
По словам Салливана, "полагаю, (замглавы МИД РФ Сергей) Рябков описал это как "раз и навсегда", однако у меня нет ощущения, что это то направление, в котором мы сейчас движемся".
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