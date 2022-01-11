СК Беларуси считает запись переговоров диспетчера с бортом Ryanair подправленной

22:06 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следственный комитет Белоруссии заявил, что представленная ранее запись переговоров белорусского диспетчера и пилота самолета авиакомпании Rуanair («Райнэйр») смонтирована и имеет признаки модификации. Такое мнение высказал во вторник в эфире телеканала ОНТ заместитель начальника управления Следственного комитета по Минску Андрей Мотолько.

«В указанной записи имеются участки с признаками монтажа, характерными для объединения нескольких ранее записанных фонограмм, что указывает о признаках модификации и цифровой обработки звукозаписи», — отметил замглавы УСК по Минску.