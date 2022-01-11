СК Беларуси считает запись переговоров диспетчера с бортом Ryanair подправленной
22:06 11.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В указанной записи имеются участки с признаками монтажа, характерными для объединения нескольких ранее записанных фонограмм, что указывает о признаках модификации и цифровой обработки звукозаписи», — отметил замглавы УСК по Минску.
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