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НОВОСТИ

В России зарегистрирован тест, выявляющий омикрон-штамм COVID-19

22:30 11.01.2022 Источник: Интерфакс

Росздравнадзор зарегистрировал первую в России тест-систему для выявления штамма коронавируса "омикрон", разработанную специалистами Федерального медико-биологического агентства, сообщила во вторник пресс-служба ФМБА.

"В России зарегистрирована первая тест-система, выявляющая омикрон-штамм COVID-19. Набор регентов был разработан по поручению руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой в Центре стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью ФМБА России и предназначен для использования в клинической лабораторной диагностике острых респираторных инфекций для исследования образцов РНК из биологического материала человека, полученного от лиц, у которых выявлен COVID-19", - говорится в сообщении агентства.

Специальный набор из линейки "АмплиТест" позволяет отличить вариант "омикрон" от штамма "дельта" за полтора часа, подчеркнули в ФМБА.

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