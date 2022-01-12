В России выявили 17 946 случаев заражения коронавирусом за сутки
11:32 12.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 17 946, до 10 702 150. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,17%.
Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 26 346, до 9 758 364. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, возросла до 91,2% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 745 против 783 днем ранее, до 318 432. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до уровня 2,98%, следует из данных штаба.
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