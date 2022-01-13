Россия к 2030 году сможет получать до $40 млрд от продажи водорода - Чубайс

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доходы России от продажи на мировом рынке водорода к 2030 году могут достичь 40 млрд долларов, сообщил в четверг специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс в ходе Гайдаровского форума.

"До 10 новых отраслей может возникнуть в России до 2030 года в рамках энергоперехода. Одна из таких отраслей - использование водорода как нового голубого топлива. У России есть фантастическое преимущество. Я считаю, что к 2030 году Россия может выйти на объем продаж от 6 до 10 млн тонн водорода на мировом рынке. Это до 40 млрд долларов", - сказал Чубайс.