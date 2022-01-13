Открытие Олимпиады в Пекине планирует посетить генсек ООН
20:25 13.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Олимпийские игры - это чрезвычайно важное событие, которое символизирует роль спорта в объединении людей и в продвижении этого. В этом строгом контексте, без какого- либо политического измерения я намерен присутствовать на [церемонии] открытия", - сказал генсекретарь журналистам.
"Олимпийские игры должны быть инструментом [продвижения] мира во всем мире", - подчеркнул Гутерриш.
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