Открытие Олимпиады в Пекине планирует посетить генсек ООН

20:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил в четверг, что намерен присутствовать на церемонии открытия зимней Олимпиады в Пекине.



"Олимпийские игры - это чрезвычайно важное событие, которое символизирует роль спорта в объединении людей и в продвижении этого. В этом строгом контексте, без какого- либо политического измерения я намерен присутствовать на [церемонии] открытия", - сказал генсекретарь журналистам.



"Олимпийские игры должны быть инструментом [продвижения] мира во всем мире", - подчеркнул Гутерриш.



