Запуск двух баллистических ракет в КНДР подтвердили власти Японии

07:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Японии подтверждают, что КНДР в понедельник запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря. Об этом заявил журналистам министр обороны Нобуо Киси.



"Северная Корея сегодня провела запуск двух баллистических ракет из западного района страны в восточном направлении. Они пролетели порядка 300 км и упали в Японское море в районе восточного побережья Северной Кореи. Район падения находится за пределами нашей исключительной экономической зоны", - сказал он. По словам министра, максимальная высота полета ракет при этом составила около 50 км.



Южнокорейский Комитет начальников штабов (КНШ) также сообщил о запуске двух ракет из района международного аэропорта Сунан в окрестностях Пхеньяна.



