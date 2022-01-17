Запуск двух баллистических ракет в КНДР подтвердили власти Японии
07:40 17.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Северная Корея сегодня провела запуск двух баллистических ракет из западного района страны в восточном направлении. Они пролетели порядка 300 км и упали в Японское море в районе восточного побережья Северной Кореи. Район падения находится за пределами нашей исключительной экономической зоны", - сказал он. По словам министра, максимальная высота полета ракет при этом составила около 50 км.
Южнокорейский Комитет начальников штабов (КНШ) также сообщил о запуске двух ракет из района международного аэропорта Сунан в окрестностях Пхеньяна.
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