Порошенко заявил, что пограничники пытались не пустить его на территорию Украины
11:02 17.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Петр Порошенко заявил, что Государственная пограничная служба пыталась не пустить его на территорию страны.
"Только что на протяжении 15 минут правоохранители, часть которых была одета в форму пограничников, а часть в черное, незаконно пытались не пустить меня на территорию Украины", - сказал он в понедельник журналистам после прохождения паспортного контроля в международном аэропорту Киев имени Сикорского.
НОВОСТИ
- 11:05 17.01.2022
- Токаев освободил Самата Абиша от должности первого заместителя председателя КНБ Казахстана
- 10:32 17.01.2022
- Депутат Федоров предложил нанести удар ядерным оружием по военному полигону в США
- 10:20 17.01.2022
- Любой штамм коронавируса как "живая вакцина" может привести к летальному исходу - Гинцбург
- 10:05 17.01.2022
- Темпы роста ВВП Китая в 2021 году достигли максимума за 10 лет, составив 8,1% - Госстат
- 10:00 17.01.2022
- В отставку после протестов ушел уже третий зять Назарбаева
- 09:32 17.01.2022
- Ученые спрогнозировали, когда в РФ произойдет пик заболеваемости "омикроном"
- 09:20 17.01.2022
- В СК предложили усовершенствовать статью УК о сокрытии имущества неплательщиком налогов
- 09:05 17.01.2022
- Власти Австралии разрешили въезд в страну иностранцам, привитым "Спутником V"
- 09:00 17.01.2022
- Россия «намекнула» на перемещение ракет ближе к США - NYT
- 08:00 17.01.2022
- Улучшения экономики в 2022 г. ожидают более 75% глав крупнейших компаний
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать