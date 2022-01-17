Порошенко заявил, что пограничники пытались не пустить его на территорию Украины

11:02 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Петр Порошенко заявил, что Государственная пограничная служба пыталась не пустить его на территорию страны.

"Только что на протяжении 15 минут правоохранители, часть которых была одета в форму пограничников, а часть в черное, незаконно пытались не пустить меня на территорию Украины", - сказал он в понедельник журналистам после прохождения паспортного контроля в международном аэропорту Киев имени Сикорского.